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مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة بعد استلام أول دفعة مواد خام لتصنيع لقاح سينوفاك

كتب:

شريف سليمان
11:55 ص | الجمعة 21 مايو 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا بعد استلام أول دفعة من المواد الخام لتصنيع نحو مليوني جرعة من لقاح سينوفاك الصيني.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، بثا مباشرا، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لاستقبال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أول دفعة من المواد الخام بمطار القاهرة الدولي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني.

واستقبلت وزيرة اصحة والسكان، 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم على متن الطائرة نفسها، في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا. 

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