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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | السبت 22 مايو 2021
برج العذراء

برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بكونه شخصية نشيطة، يقوم بأداء مهام عمله على أكمل وجه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يساعدك أن تضع الأساس لقاعدة مهنية ومادية متينة وانطلاقات كثيرة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.

 

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

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