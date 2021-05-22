حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:17 ص | السبت 22 مايو 2021
برج الحمل
مولود برج الحمل قيادي ويتمتع بالمبادرة، ولديه ثقة كبيرة في النفس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك وعليك أن تسيطر على انفعالاتك واهتم بالحفاظ على حقوقك.
حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.
من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.