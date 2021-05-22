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حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:17 ص | السبت 22 مايو 2021
برج السرطان

برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بصدقه وأمانته في التعامل مع الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك ألا تتذمر إذا تعطلت مكاسب وانتبه لخطواتك ووعودك تفاديا للخسارة وسوء التخطيط.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. حاول أن تتفاهم وأن تحل الخلافات باعتماد اللباقة.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

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