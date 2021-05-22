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حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | السبت 22 مايو 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور مخلص جدا في عمله ويثابر من أجل تحقيق أهدافه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تبدو نشيطا وساحرا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.

 

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان المصري مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

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