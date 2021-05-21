تلقي العزاء في الفنان سمير غانم أمام مقبرته بعد الدفن (فيديو)

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، لتلقي واجب العزاء في الفنان سمير غانم أمام مقبرته بعد الدفن، إذ رحل عن دنيانا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عاما.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، بخالص الحزن والأسى، الفنان الكبير سمير غانم، الذي قدم أعمالًا مميزة، أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم «المتحدة»، بأن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني، أجرى تغييرًا على خريطة الحياة مسلسلات «دراما»، لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الأستاذ سمير غانم على مدار اليوم، وذلك تخليدًا لأعماله الرائعة.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن قرار أسرة الفنان سمير غانم، المُتعلق بمراسم العزاء، لا سيما في ظل الظروف الراهنة بفيروس كورونا.

وقال الفنان منير مكرم، في بيانٍ صحفي، إنّ مراسم العزاء على الفنان سمير غانم، ستقتصر على مقابر العائلة في منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، فيما ستخرج الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.