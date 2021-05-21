رئيس «مياه القناة»: إصلاح أعطال مفاجئة في الشبكة وتطهير «الصرف»

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن مهندسي وفنييّ وعمال الشركة انتقلوا فورا لإصلاح أعطال مفاجئة في مواسير شبكات المياه خلال 24 ساعة الماضية، في القطاعات الثلاثة «السويس، والإسماعيلية، بورسعيد»، وتم الانتهاء من إصلاحها في وقت قياسى، بالإضافة الي استمرار أعمال التسليك والتطهير لشبكات الصرف الصحي، وذلك لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين في إقليم القناة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، في بيان، اليوم، إنه أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفورى والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فترة زمنية وجيزة، بالإضافة استمرار أعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأضافأنه تم اصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي 8 بوصة بجوار كوبري أبو دراع بقرية فنارة، وإصلاح كسر في خط 300 علي طريق «الإسماعيلية ـ السويس»، وإصلاح كسر بخط مياه 4 بوصة بقرية السعدية، وإصلاح عطل في محطة uf بقرية سرابيوم، ومحبس هواء علي خط الطرد صرف صحي محطة رفع فايد، وصيانة محبس الهواء علي خط الطرد 600 مم، تحت أشراف مباشر من عادل العمدة رئيس منطقة مياه والصرف الصحي فايد.

كما تم اصلاح كسر في خط 6 بوصة بمنطقة عزبة الصحة بالقنطرة شرق، تحت إشراف مباشر من المهندس محمد بهاء رئيس مياه القنطرة شرق، وتطهير القفص الخاص ببيارة محطة صرف ابوناجع بالقصاصين، وذلك حفاظا علي الطلمبات من الرواسب، وتغير شنبر محطة صرف صحي الوابورات، كما تم غسيل مروق محطة المصرية، وذلك تحت إشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقصاصين.

وأوضح «عصمت»، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.