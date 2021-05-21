عاجل.. محافظ شمال سيناء يستقبل وفد النواب المرافق للقافلة المصرية 

استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد النواب المرافق لقافلة القوى السياسية لدعم الشعب الفلسطيني.

وصلت القافلة التي نظمتها القوى السياسية والتي تتضمن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، وحماة الوطن»، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، إلى معبر رفح؛ لدعم الشعب الفلسطيني، وتحوي القافلة مستلزمات طبية وغذائية ومواد تموينية.

ويرافق القافلة التي وصلت إلى ميناء رفح، 30 نائبًا من مجلسي «النواب» و«الشيوخ» من أعضاء أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، وحماة الوطن» فضلًا عن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.