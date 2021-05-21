أول صور للقافلة المصرية بعد وصولها معبر رفح لدعم الشعب الفلسطيني

تنشر «الوطن» أول صور للقافلة التي نظمتها القوى السياسية والتي تتضمن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، وحماة الوطن»، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى معبر رفح؛ لدعم الشعب الفلسطيني، وتحوي القافلة مستلزمات طبية وغذائية ومواد تموينية.

ويرافق القافلة التي وصلت إلى ميناء رفح، 30 نائبًا من مجلسي «النواب» و«الشيوخ» من أعضاء أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، وحماة الوطن» فضلًا عن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.