إسماعيل هنية: نشكر مصر التي واكبت المعركة يوما بيوم وأوقفت العدوان

شكر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، جمهورية مصر العربية، على دورها في وقف العداون على قطاع غزة، والذي استمر لمدة 11 يومًا.

وقال هنية في كلمة له: «نشكر جمهورية مصر العربية التي واكبت المعركة يوما بيوم ومارست دورها من أجل كبح الهجوم الإسرائيلي».

جهود مصر في وقف إطلاق النار

وبرعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار «متبادل ومتزامن» في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو «بتوقيت فلسطين»، وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد نجاح الجهود المصرية، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتناول التباحث وتبادل الرؤى، حول العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي، أعرب عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود الرئيس الحثيثة مع جميع أطراف القضية.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على موقف مصر الثابت في هذا الصدد، بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.

كما أكد على أنه تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال، على استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، لاحتواء تصعيد الموقف.

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء أمس، على هدنة ابتداء من الساعة التي حددتها مصر ، وهي الثانية من صباح اليوم الجمعة.