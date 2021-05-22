حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:14 ص | السبت 22 مايو 2021
برج الجدي
يعرف عن رجل برج الجدي حبه للتنظيم والدقة في جميع تفاصيل حياته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر ليومين.
حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي
ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.
من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.