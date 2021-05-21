حملة صندوق تحيا مصر لدعم غزة تلقى تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا

لاقت حملة صندوق تحيا مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد أن أعلن الصندوق فتح حساب خاص بتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر في إعادة إعمار غزة، والتحضير لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء في القطاع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم «037037 - إعادة أعمار غزة» في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات «أون لاين» عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org.

وفي ذات السياق؛ يطلق صندوق تحيا مصر خلال ساعات قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، وتتضمن أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات، تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى «مراتب، سجاد، وأغطية»، ومطهرات، وكمامات طبية، وملابس وأدوية.

يذكر أن صندوق تحيا مصر، أطلق حملة «نتشارك من أجل الإنسانية»، بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

وكان صندوق تحيا مصر، أعلن تخصيص الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة، وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

ويستعد صندوق تحيا مصر لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية».