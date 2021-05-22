حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لا يحب قول كلمة حتى لا يجرح مشاعر الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط لتحقيق حلمك بالمستقبل وإذا اكتشفت أمورا خافية لا تبالغ في ردة فعلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، الفلك يدفعك اليوم لترتيب خطوات جريئة تقربك ممن تحب وتحسن التصرف.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المصرية حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.