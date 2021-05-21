الصحة العالمية: جميع لقاحات كورونا التي أتاحتها المنظمة آمنة وفعالة

قالت الدكتورة مها طلعت، مستشار وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا داعي للتردد في الحصول على لقاحات فيروس كورونا، حيث إنه لا صحة للشائعات عنها، وأن أغلبها آمن ولم يثبت وجود أعراض جانبية ضده، لافتة إلى أن جميع اللقاحات التي تمت إتاحتها من منظمة الصحة العالمية آمنة وفعالة وقامت المنظمة بتجربتها قبل الإجازة باستخدامها.

وأضافت «طلعت»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، على فضائية «MBC مصر»، أن هناك عددا من الدول لن تسمح بدخول بعض المواطنين إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وهو ما لا تشجعه منظمة الصحة العالمية ولم يتم إقراره بالفعل، «حتى هذه اللحظة لسه فيه دول بتتكلم عليه، والمنظمة مش بتشجع القرار أوي لأنه هناك حالة من عدم العداله في توزيع اللقاحات بشكل كبير».

وأوضحت أنه يفضل على الأشخاص قبيل الحصول على لقاح فيروس كورونا أن يكونوا خاليين من الأمراض، خاصة كورونا، حتى يكون للقاح مفعول فور الحصول عليه، «ملايين البشر تم إعطائه للمواطنين في أوروبا وهو آمن، وكلما يحدث تلقيح لأعداد أكبر، كلما عاشت المجتمعات آمنة، والتلقيح لا يعني الاستغناء عن الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات وغسل الأيدي».

وأكدت أن 80% من الآثار الجانبية لأي لقاح حول العالم محدودة جدا وتظهر في الشهور الأربع الأولى، حيث إن صورة الأعراض الجانبية لمتلقي اللقاح تكون عبارة عن آلام مكان الحقنة بالذراع، «أوقات الشخص بيحس إن جسمه مكسر وشعور بالبرد وبحس إني عندي إنفلونزا خفيفة لمدة يومين بالكتير، وبعد كده بيكون الشخص سليم 100%، والغالبية العظمي من الحاصلين على اللقاح لا يصابون بأعراض جانبية».

وتابعت: «التجارب الإكلينيكية اللي اتعملت على أغلبية اللقاحات تمت على الأشخاص فوق الـ18 سنة، ولقاح واحد بس اللي هو فايزر إتعمل عليه تجارب أكتر في أمريكا وأثبت أن ممكن يلقحوا الأطفال فوق الـ15 سنة بفايزر بس، وبالنسبة للحوامل مفيش أي نصيحة عالمية من قبل المنظمة بأنهم ياخدو اللقاح، ومينفعش حد منهم ياخده غير الحالات شديده الخطورة كالطبيبة الحامل».