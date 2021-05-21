تُصرف لمرة واحدة.. شروط الحصول على منحة الزواج من هيئة التأمينات

تقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، منحة الزواج وإيقاف المعاش، وهي منحة تصرف للابنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، أما منحة القطع فهي تلك المنحة المعطاة للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.

وكان اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أوضح أنّ من يحصل على المنح التي تصرفها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 4 فئات، الأولى البنات اللاتي يحصلن على معاش آبائهن، والثانية أخت تصرف عن شقيقها، وابن يصرف معاشا عن والده أو والدته، والرابع هو الأخ الذي يصرف المعاش عن أخيه أو أخته.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد التفاصيل الكاملة لمنحة الزواج، وفقا لما أعلنته التأمينات الاجتماعية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تغطي قطاع التأمينات على مدار الساعة.

تفاصيل منحة الزواج من هيئة التأمينات الاجتماعية

ـ لا تستحق إلا لمرة واحدة.

ـ تسقط المنحة في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

ـ القائم بالصرف يجب أن يكون مستحقاً في المعاش.

ـ يجب ألا يكون المستحق قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

ـ تُحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

ضوابط الحصول على منحة الزواج من هيئة التأمينات الاجتماعية

ـ تصرف في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة للمعاش لزواجها.

ـ تقدر بمعاش سنة بحد أدني 200 جنيه.

ـ تقدم مرة واحدة فقط.

ـ تصرف منحة القطع للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم زال عنه الاستحقاق.

ـ تصرف منحة القطع مرة واحدة فقط وتقدر بمعاش سنة بحد أدنى 200 جنيه.

إجراءات الحصول على منحة الزواج وقطع المعاش

ـ التقدم بطلب لصرف المنحة إلى مكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد.

ـ تقديم طلب لقطع المعاش مرفقاً به المستند الذي سيتم على أساسه قطع المعاش.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة الزواج

ـ تقديم صورة من عقد الزواج بعد الاطلاع على الأصل.

ـ تقديم إقرار بعد الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

وأوضحت التأمينات أن صرف المنحة يتم من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مُرفقا بها صورة وثيقة الزواج، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، وطلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

كما أشار اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، في تصريح سابق له، إلى أنّ البنت تستحق المعاش عن والدها ووالدتها وتجمع بين معاشيهما دون حدود طالما لم تكن متزوجة، وإذا كان لها عمل تحصل على قيمة الفارق بين المعاش والدخل الذي حصلت عليه من العمل، وإذا كان دخلها أعلى من المعاش سيتم وقف صرف المعاش، وإذا طُلقت الفتاة ستحصل على المعاش، وإذا تزوجت مرة أخرى فلن تحصل على منحة الزواج مرة أخرى، مشددًا على أنّ هذه المنحة تُصرف لمرة واحدة.