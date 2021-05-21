أصيب قبل أسبوع.. تطورات الحالة الصحية للفنان علي الحجار وزوجته بعد إصابتهما بكورونا

كشف المطرب والملحن أحمد الحجار تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه الفنان الكبير على الحجار، بعد أن أعلن الأخير عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ قليل عبر صفحته الرسمية.

وأوضح الحجار لـ«الوطن» أن الحالة الصحية لشقيقه تتحسن ببطء شديد هو وزوجته هدى طلعت، وأكد أنهما يخضعان للعلاج في منزلهما، نظرا لاستقرار حالتهما الصحية.

وأشار إلى أن علي الحجار وزوجته أصيبا بالفيروس اللعين منذ 7 أيام وليس اليوم، وأن الحالة تتحسن من يوم لآخر ولكن ببطء، وأنهما منذ الإصابة خضعا لبروتوكول العلاج.

وأكد أحمد الحجار على أن شقيقه غير قادر على الحديث والرد على المكالمات الهاتفية.

كان علي الحجار قد طرح أغنية «اشتقنالك» في شهر رمضان، ووصلت المشاهدات فيها إلى 6 آلاف مشاهدة منذ طرحها على موقع «يوتيوب».

والأغنية من كلمات الفنان صلاح عبد الله، ولحن أحمد الحجار، وتوزيع محمد حمدي رؤوف، وتقول كلماتها، «اشتقنالك اشتقنالك.. اشتقنا لحسنك وجمالك، يا أجمل شهر في السنة ياشهر البركة والهنا، اشقتنالك وأول مايهل هلالك نكون جاهزين في استقبالك».

وتعتبر الأغنية أول أعمال علي الحجار مع الفنان الكبير وصديقه صلاح عبدالله، وشقيقه أحمد الحجار.

و«اشتقنالك» أغنية دينية خاصة بشهر رمضان الكريم، وتم تصويرها في أستوديو علي الحجار بمنزله، ويشارك بها عدد كبير من الأطفال الذين يؤدون دور الكورال.

وتعد الأغنية أول الأعمال التي تجمع علي الحجار بشقيقه أحمد الحجار بعد سنوات من الغياب، والمقرر أن تُطرح كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر حفلات الفنان علي الحجار التي أحياها قبل انطلاق شهر رمضان الكريم كانت في عيد الحب بدار الأوبرا المصرية، وقدم فيها عددًا كبيرًا من أغنياته، منها (ما تمنعوش الصادقين، وعلى قد ما حبينا، وفي هويد الليل، والحب له صوت، وبنت وولد، وعصفور الحب، وإنتي طلعتيلي منين، ومتصدقيش، وزي الهوا، وانكسر جوانا شيء، ومسألة مبدأ، ولو تعرفي، وأسيبك ليه» التي شاركه في أدائها ملحنها الموسيقار محمد الطوخي، وخلال الحفل بكى علي الحجار على نغمات أغنية و«بوابة الحلواني».