بعد وقفه بسبب الصعايدة.. «الإعلاميين» تمنح تامر أمين تصريح مزاولة المهنة

كشف مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين أن تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، تقدم بأوراقه إلى نقابة الإعلاميين من جديد للحصول على تصريح مزاولة المهنة مرة أخرى، بعدما قررت النقابة في وقت سابق سحب تصريحه بسبب حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة، ومن المقرر أن يظهر تامر أمين في برنامجه يوم 24 مايو الجاري بحسب البرومو الذي أعلنته قناة «النهار».

ميثاق الشرف

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن لجنة التصاريح ناقشت طلب تامر أمين وأصدرت توصيات للنائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بالموافقة على منحه التصريح، وبالفعل جرت الموافقة على منحه تصريح مزاولة مهنة الإعلام على ان يلتزم بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وكانت نقابة الإعلاميين أجرت تحقيقا مع تامر أمين، وقررت في 20 فبراير الماضي إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة، حينما أساء لأهل الصعيد خلال تناوله قضية تنظيم النسل، مشيرًا إلى أنهم ينجبون الأبناء والبنات من أجل شحنهم للعمل في القاهرة والإسكندرية، وهي التصريحات التي اعتذر عنها تامر أمين في فيديو بثته قناة «النهار» على موقع «يوتيوب» بعنوان «تامر أمين يعتذر لأهالى الصعيد: متزعلوش منى وجزمتكم على راسى من فوق».

عقوبات الأعلى للإعلام

كما أجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقا مماثلا وقرر في 21 فبراير الماضي، منع الإعلامي تامر أمين من الظهور في جميع وسائل الإعلام لمدة شهرين، وإيقاف برنامجه «آخر النهار» على قناة «النهار»، وتغريم القناة، بالإضافة إلى إحالة البلاغات المقدمة ضده إلى النائب العام.

وقال المجلس في بيان أصدره حينها أنه بعد التحقيق مع تامر أمين في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار، قرر المجلس الآتي:

أولاً: تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.

ثانيا: وقف برنامج «آخر النهار»، الحلقات الخاصة بالإعلامي تامر أمين ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.

ثالثا: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.

وتم رفع دعوى قضائية ضد تامر أمين بتهمة سب الصعايدة لكنه حصل على حكم بالبراءة فيها.