حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يقدم مولود برج العقرب الكثير من الضحيات لغيره ويحب العمل التطوعي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

مشاهير برج العقرب

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة المصرية منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.