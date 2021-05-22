حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:14 ص | السبت 22 مايو 2021
حظك اليوم
يقدم مولود برج العقرب الكثير من الضحيات لغيره ويحب العمل التطوعي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني
اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي
القمر بمنزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.
مشاهير برج العقرب
من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة المصرية منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.