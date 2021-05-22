حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:14 ص | السبت 22 مايو 2021
حظك اليوم
يحب مواليد برج القوس الانطلاق والسفر كثير المغامرة طول حياتهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني
الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.
حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي
القمر بمنزل الأصدقاء وقد يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأصدقاء.
مشاهير برج القوس
من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.