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حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:14 ص | السبت 22 مايو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يحب مواليد برج القوس الانطلاق والسفر كثير المغامرة طول حياتهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء وقد يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأصدقاء.

 مشاهير برج القوس

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

 

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