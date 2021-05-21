الجامعة العربية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني ويجب أن تتحمل المسئولية

أشاد حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بالدور الذي قامت به عدة دول عربية في دعم الفلسطينيين ضد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، وبالذات الحملة ضد قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقال السفير حسام زكي، في تصريح على هامش مشاركته في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين: «الأمين العام للجامعة يثمن بشكل خاص الجهود الحثيثة التي بذلتها ولا تزال كل من مصر والأردن وقطر لحقن الدماء الفلسطينية، ووقف المواجهات وإطلاق النار في إطار من الحفاظ علي المصالح الفلسطينية».

وأضاف السفير زكي أن الأزمة الأخيرة كشفت عن التفاف عربي كامل حول القضية الفلسطينية، على المستويات الشعبية والرسمية.

وأكد الأمين المساعد أن الفلسطينيين أظهروا بطولة وصمودا في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية، التي ارتكبت انتهاكات وخروقات مشينة للقانون الدولي الإنساني، ولابد أن تتحمل المسئولية عنها.

وشدد على ضرورة ألا تذهب تضحيات الفلسطينيين سدى، وأن تتواصل حالة الالتفاف العربي حول الفلسطينيين وقضيتهم، فثمة حاجة ماسة للعمل على إعادة إعمار ما هدمته يد الاحتلال في غزة، كما يتوجب العمل كذلك على دعم صمود المقدسيين الذين نجحوا في ايصال صوتهم للعالم، الذي صار أكثر اقتناعًا بعدالة قضيتهم في ظل ما يتعرضون له من تطهير عرقي وتهجير قسري.