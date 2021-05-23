رياضي بريطاني يجري 105 أميال لجمع 70 ألف أسترليني من أجل فلسطين

بدأ رياضي حملة بهدف جمع 70 ألف دولار للتبرع من أجل الإغاثة الإنسانية الطارئة للفلسطينيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لموقع عرب نيوز السعودي الناطق بالإنجليزية.

يخطط الرياضي والعداء البريطاني هارون موتا، خوض أربعة سباقات ماراثون في غضون ثلاثة أسابيع فقط في الفترة المقبلة، أي ما مجموعه 105 أميال، لزيادة الوعي وجمع التمويل لمساعدة الفلسطينيين على التعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن حملة مدمرة من الضربات الجوية والقصف المدفعي في غزة.

وقُتل أكثر من 232 شخصا وجُرح 1300 شخص في الضربات الإسرائيلية خلال 12 يومًا من العدوان في غزة، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي بالفعل لسكان المنطقة الصغيرة البالغ عددهم مليوني نسمة.

وقال «موتا»: «كان من الصعب علي تجاهل محنة الشعب الفلسطيني. بالنسبة لي، بصفتي جامع تبرعات، فإن الشئ الوحيد الذي نقوم به على أفضل وجه هو محاولة الاستجابة ليس فقط للكوارث الطبيعية ولكن لعواقب الحرب والصراع»، مضيفا إنه كمسلم لديه مشاعر قوية تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني.

وأضاف موتا الذي يجمع التبرعات في «Islamic Charity Penny Appeal»: «يؤلمك عندما ترى الكثير من المعاناة، آمل أن أجمع 70 ألف دولار لتمويل مشاريع الإغاثة الإنسانية في فلسطين. سيتم إنفاق الكثير من ذلك في غزة حيث توجد أكبر أزمة إنسانية - إنها كارثة كبيرة».

وتابع «من المهم ليس فقط جمع الأموال للقضية الفلسطينية ، ولكن أيضًا لرفع مستوى الوعي بمحنة الفلسطينيين».

وقال: «أنا أركض من أجلهم ، هؤلاء الأشخاص الذين لا يعرفون سوى الحرب والذين يكافحون يوميًا من أجل العيش».

وقام «موتا» في الماضي بحملات مختلفة لجمع التبرعات لصالح «Penny Appeal»، لكنه قال إن الأزمة الإنسانية في غزة تعني أن هذه الحملة الجديدة هي الأكثر طموحًا بالنسبة له حتى الآن.

وأضاف: «أنا أركض لأن لدي حرية الاختيار لفعل ذلك. أرتدي حذائي وأذهب للخارج للجري. بالمقارنة، يضطر الناس إلى الفرار من القنابل. وليس لديهم حرية الخيار.. آمل أن أتمكن من إلهام الناس للتبرع والمساهمة ، ولكن أيضًا التفكير في طرق مختلفة للدعم لهم من منظور إنساني».

وسيتدرب «موتا» خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل أن يبدأ المرحلة الأخيرة من التحدي مع ماراثون برلين في أواخر سبتمبر المقبل وسيعقب ذلك بفترة وجيزة ماراثون لندن وشيكاغو ونيويورك.

قال موتا: «أنا أشجع الناس على الوقوف ورائي ومتابعة رحلتي على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كان أي شخص يرغب في اتباع خطاي والركض من أجل القضية الفلسطينية، فقد حان الوقت الآن لقيام بذلك».