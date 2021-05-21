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«طلعت»: الاستراتيجية الرقمية تشجع الابتكار

كتب:

 حسن عثمان
11:58 م | الجمعة 21 مايو 2021
الدكتور عمرو طلعت

الدكتور عمرو طلعت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية مصر الرقمية تمت صياغتها وفقاً لمنهج عمل يعتمد على تشجيع الابتكار لتطوير وتطبيق البحوث العلمية والتكنولوجيا البازغة فى مبادرات محددة تهدف إلى توفير حلول غير تقليدية لتحديات حياتية واجتماعية ملحة، وتنمية المهارات الرقمية اللازمة، بما يتيح فرصاً متميزة للتعلم والعمل للشباب والمرأة.

وقال الوزير خلال مشاركته  فى الدورة 24 للجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية التى تنظمها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عبر «الفيديوكونفرانس»، إن وزارة الاتصالات ستنشئ مركز الابتكار التطبيقى بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف إتاحة الفرصة لشراكات ناجحة تجمع بين المتخصّصين والأكاديميين والجهات المستفيدة والشركات التكنولوجية الرائدة للعمل معاً على ابتكار حلول فعالة لتحديات المجتمع المصرى باستخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة.

واستعرض الوزير نماذج من مشروعات ينفذها المركز وتعكس مسارات القمة وأهداف التنمية المستدامة ويتم خلالها توظيف التكنولوجيات البازغة فى الارتقاء بحياة المواطن.

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