القصة الكاملة لجريمة قتل 3 فتيات لأبيهن في مطروح.. انهى حياة ابنته ضربا

لم تشهد محافظة مطروح جريمة قتل مماثلة من قبل، حيث قامت 3 فتيات بقتل أبيهن داخل منزلهن، فما هي تفاصيل هذه الجريمة؟ وكيف قتل الفتيات الأشقاء الثلاثة أبيهن؟ وما هي ملابسات وقوع الحادث؟ وماهو الدافع وراء القتل؟ وما هو مصير الفتيات حاليا؟ تساؤلات عديدة، علامات استفهام، خلف الحادث، تجيب «الوطن» عليها وتكشفها لقرائها، خلال السطور التالية.

ماذا حدث في منزل القتيل؟

جريمة قتل شهدها منزل الأسرة بمنطقة وادي الرمل بمطروح منذ قرابة عام، بدأت بمشادة بين الأب المدعو «حسن» 52 سنة، وإحدى بناته بسبب سوء معاملة الأب لأبنائه، اعتدى خلالها الأب على ابنته وضربها بخشبة ثقيلة على رأسها فسقطت على الفور جثة هامة.

قبضت الشرطة على الأب، وتم حبسه وبعد 6 أشهر خرج علي ذمة القضية، وعاد إلى المنزل مرة أخرى، لتترك زوجته المنزل وتتوجه إلى منزل أهلها في مدينة الضبعة، عقب خروجه من السجن، رافضة العودة مرة أخرى لمنزل الزوجية بعد قتله ابنتها.

كيف قتلت الفتيات أبيهن؟

منذ خروجه من السجن على ذمة قضية قتل ابنته، زادت قسوة قلب الأب على أبنائه، من سوء معاملة وضرب وسب علي مدار الساعة، مما أدى إلى اتساع الفجوة بينه وبين أبنائه الخمسة خاصة الفتيات، وذات ليلة اعتدى على ثلاث فتيات بالضرب، فحاولت البنات الدفاع عن أنفسهن وأحضرن «خشبة»، وقمن بضرب أبيهن بها مما أدى إلى سقوطه جثة هامدة، وبنقله مستشفى مطروح العام، وتوقيع مفتش الصحة الكشف على جثته، تبين أنه مات متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، وكسر بقاع الجمجمة، نتيجة الضرب بقطعة خشبية.

القبض على الفتيات الثلاث المتهمات بقتل أبيهن

ألقت مباحث قسم شرطة مطروح القبض على الفتيات الثلاث 19 سنة، و15 سنة و12 سنة، ووجهت للأولى والثانية تهمة قتل العمد بحضور الثالثة التي شاهدت الواقعة، وقررت النيابة حبسهن 4 أيام على ذمة التحقيق، وأخلى قاضى المعارضات بمحكمة مطروح سبيلهن، علي ذمة القضية، بعد أن اعترفن أمام النيابة بارتكاب الجريمة للدفاع عن النفس من ضرب أبيهن وسوء معاملته.