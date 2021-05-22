بايدن: مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية إذا وافق على نزع السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا أوهام لديه بشأن صعوبة نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف بايدن، أنه مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون»، إذا وافق على نزع السلاح النووي.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه «إذا قدم التزامات معينة، فسألتقي به. إذا كان هناك التزام، فهذا يتعلق بترسانته النووية وأن هذا هو مجرد وسيلة لوقف تصعيد ما يفعلونه»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح بايدن، أنه يجب أن تكون هناك التزامات بخفض التصعيد قبل أي اجتماعات، مضيفا أنه ستكون هناك حاجة إلى مفاوضات أولية على مستوى أدنى، وتابع الرئيس الأمريكي قائلا، إنه سيضمن «أن يلتقي فريقي مع نظرائهم وأعلمهم بما هي نوايانا».

الرئيس الأمريكي: لن أمنح الزعيم الشمالي اعترافا دوليا

وشدد بايدن، على أنه لن يمنح الزعيم الشمالي، اعترافا دوليا، مشيرا إلى أن هذا هو كل ما يريده «كيم جونج أون» من المفاوضات.

وكانت «بيونج يانج»، اتهمت في وقت سابق، واشنطن بأنها تستخدم الدبلوماسية كلافتة كاذبة تخفي وراءها نواياها العدوانية، مؤكدة رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن الدبلوماسية تمثل بالنسبة إلى الولايات المتحدة لافتة كاذبة تهدف إلى التغطية على أعمالها العدوانية.

وحذرت خارجية كوريا الشمالية، من أن بايدن، ارتكب خطأً فادحاً باعتماده موقفاً عفا عليه الزمن تجاه «بيونج يانج».

وكانت المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتي تهدف إلى إقناع بيونج يانج بالتخلي عن برنامجها النووي، توقفت منذ فشل سلسلة من القمم بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي «كيم جونج أون» في التوصل لاتفاق، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».