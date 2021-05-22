«الناموس» يهدد حياة أهالي طنطا.. وشكاوى من غياب سيارات الرش.. ومحافظ الغربية يتدخل

شهدت قرى ومراكز ومناطق سكنية بمحافظة الغربية، استمرار حالة من السخط والوجيعة الشديدين على وجوه الآلاف من الغرباوية بسبب شيوع وانتشار الناموس والبعوض والحشرات بكثافة، وذلك بالتزامن مع بدء حلول فصل الصيف، وسط غياب دور مسؤولي الإدارات الصحية لمواجهة تلك الظاهرة حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

انتشار الناموس كارثة صحية تهدد أبناء الغربية

وكانت «الوطن»، قد رصدت إطلاق بعض المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هاشتاج تحت عنوان «الناموس مص دمنا» من خلال الجروبات الاجتماعية وصفحات شكاوى المواطنين بمجلس الوزراء، وديوان محافظة الغربية، سعيا في عودة سيارات رش الأدخنة بالمبيدات للحد من انتشار كميات البعوض والناموس التي شاع انتشارها بعدد من القرى ومناطق سكنية قريبة من ضفاف ترع ومصارف مياه نهر النيل بمراكز «طنطا، المحلة، بسيون، كفرالزيات، زفتى.. وغيرها».

إطلاق هاشتاج «الناموس أكل دمنا» بسبب انتشار الحشرات الناقلة للأمراض

«والله بجد إحنا تعبنا.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. الناموس أكل دمنا فعلًا مش بنعرف ننام في بيوتنا واستخدمنا كل الوسائل التقليدية لتقليله ولم نستطع»، بتلك الكلمات أعرب محمد حسين، أحد سكان منطقة منشية البكري التابعة لحي ثان المحلة، عن استياءه وغضبه بسبب ما يوجهوه من حرب الحشرات.

وأشار إلى أن المنطقة السكنية القاطن بها تحوى أكثر من 200 ألف نسمة ونعاني من انتشار البعوض والناموس والحشرات بشكل مخيف خلال 15 يومًا الماضية، على الرغم من تقدمنا شكاوى بغرفة عمليات مديرية الصحة، ولكنها لم تؤتِ بثمارها أو تحرك من جهة المسؤولين بالمحليات، بحسب قوله.

ظهور أمراض ملاريا والجدري بسبب شيوع الحشرات

من ناحية أخرى، كشفت مروة علي، ربة منزل، مقيمة بمنطقة سيجر بنطاق حي ثان طنطا ،عن مأساة إصابة طفلها الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات بالوباء الملاريا وبعض زملائه بالجدري، بسبب انتشار سلالة من الحشرات والبعوض الناقل للأوبئة مناشدة وزارة الصحة بإعاده حملات الرش بكثافة حفاظا على أرواح الأطفال وكبار السن من الرجال والسيدات.

محافظ الغربية يتدخل ويؤكد: الدفع بحملات وقائية لردع انتشار الأوبئة والأمراض

من جهته، علق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على الأزمة التي تجتاح وتضرب مدن ومراكز المحافظة، وأصدر توجيهاته العاجلة إلى اللواء حسين هنيدي، سكرتير عام المحافظة، بضرورة التنسيق الكامل مع روؤساء مجالس المدن والأحياء وروؤساء الوحدات المحلية القروية مع الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، ومسؤولي الإدارات الصحية، بشن حملات مكبرة والدفع بسيارات الرش لمواجهة ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الطقس، والمتسببة في انتشار الحشرات والبعوض بشكل كثيف خلال الفترة الأخيرة.

«رحمي»: دورنا العمل من أجل خدمة المواطنين والحفاظ على حياتهم

وأكد المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دور منظومتي المحليات والصحة هو تحقيق التعاون الكامل من أجل خدمة المواطن والحفاظ على صحته وحياة أبناءها وذويه خلال الفترة المقبلة.