قصة انتحار مسن في دار السلام: «كان مخنوق.. وضرب نفسه بالنار قبل النوم»

جثة هامدة داخل غرفة في عقار بمنطقة دار السلام بالقاهرة، وبجانبه ملقى فرد خرطوش، تحيط به الدماء على الأرض، وتُظهر ملامح الوجه أن المتوفى مسن في العقد السادس من عمره، بينما يقف بجانبه زوجته و3 من أبنائه في حالة ممزوجة بين الرعب والحزن الشديدين، فيما يقول أحدهم للفريق الأمني الذي حضر للمعاينة: «ضرب نفسه بالنار قبل النوم، كان مخنوق، وكل شوية يقول عيشة زفت، مش عايز أشوف حد».

رواية الأسرة: ضرب نفسه بالنار

وقالت أسرة المتوفى «جمال.ح»، إنه انتحر من تلقاء نفسه وقت وجوده في الغرفة بمفرده الساعة الواحدة صباحًا، وأنهم فوجئوا بصوت طلق ناري داخل غرفته فأسرعوا إليه ليجدونه ملقى على الأرض والدماء تسيل من رأسه، وعندما حاولوا إسعافه ونقله إلى المستشفى تأكدوا من وفاته.

حضور الجيران

وأضافت أفراد الأسرة في أقوالهم، أن صوت الرصاص سمعه الجيران الذين حضروا في الحال، لأن الواقعة حدثت في ساعة متأخرة من الليل، وكان الهدوء يعم المكان، وظهر صوت الرصاص قويًا ما أفزع الأسرة والجيران، مؤكدين أن المتوفى كانت حالته النفسية سيئة ومكتئب بشكل مستمر.

تشريح الجثمان والتحفظ على السلاح الناري

انتهت تحريات المباحث ومعاينة النيابة إلى أن الوفاة عبارة عن انتحار وليست ناتجة عن شبهة جنائية، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى لبيان أسباب وفاته، وموافاة النيابة بنتائج ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية.

وتحفظت النيابة على السلاح المستخدم في الواقعة وأرسلته للأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية.

بلاغ

كانت مباحث القاهرة تلقت بلاغًا بانتحار مسن بطلق خرطوش، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «جمال .ح»، 54 عامًا، داخل غرفة نومه وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بطلق خرطوش في الرأس، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، وأرجعوا السبب لمرور بحاله نفسية سيئة.