الهند: الفطر الأسود يتحول إلى وباء ويقتل 50% من المصابين

أعلنت الهند أن «الفطر الأسود» أصبح وباء مع زيادة العدوى بين مرضى كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن الفطر الأسود يصيب الذين ضعفت مناعتهم أو الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو المصابين بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، ذكرت أن الفطر الأسود هو عدوى نادرة ولكن زاد انتشاره مؤخرًا في الهند بسبب زيادة تفشي كورونا. وقالت الهند إن المرض يتسبب في وفاة 50% من المصابين به خلال أيام.

وقالت صحيفة «انديان إكسبرس» إنه يتم اكتشاف عدوى فطرية نادرة في المرضى وهي خطيرة، تُعرف باسم فطر الغشاء المخاطي وبالعامية باسم «الفطريات السوداء»، بشكل متكرر نسبيًا بين مرضى كورونا في بعض الولايات الهندية وغالبًا ما يظهر المرض في الجلد ويؤثر أيضًا على الرئتين والدماغ.

مع اكتشاف عدد من حالات الإصابة بالفطريات المخاطية في ولايات دلهي ومهاراشترا وجوجارات، أصدر الخبراء في فرقة العمل الوطنية يوم الأحد، قائمة على للتعرف بشأن المرض.

ما هو هذا المرض؟

على الرغم من ندرتها، إلا أنها عدوى خطيرة. ينتج عن مجموعة من الفطريات الموجودة بشكل طبيعي في البيئة وإنه يؤثر بشكل أساسي على الأشخاص الذين يتناولون أدوية لمشاكل صحية تقلل من قدرتهم على محاربة مسببات الأمراض البيئية.

تتأثر الجيوب أو الرئتان لهؤلاء الأفراد بعد استنشاق جراثيم فطرية من الهواء. لاحظ الأطباء في بعض الولايات ارتفاعًا في حالات الإصابة بالتهاب الغشاء المخاطي بين الأشخاص في المستشفى أو المتعافين من كورونا حيث يحتاج البعض إلى جراحة عاجلة. وعادة، لا تشكل الفطريات المخاطية تهديدًا كبيرًا لمن لديهم جهاز مناعة صحي جيد.

وقالت الهند: «تشمل العلامات التحذيرية ألمًا واحمرارًا حول العينين أو الأنف، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع، وسعال، وضيق في التنفس، وقيء دموي، وتغير في الحالة العقلية».

وأصيب الفنان الراحل سمير غانم الذي عانى من مضاعفات وباء كورونا، بالفطر الأسود.