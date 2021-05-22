كيت هدسون تنضم إلى فريق عمل فيلم «Knives Out 2»

أصبحت الممثلة الأمريكية كيت هدسون أحدث المنضمين إلى فريق عمل الجزء الثاني من فيلم «Knives Out»، بطولة دانيال كريج، والمقرر أن يبدأ تصويره خلال الأشهر المقبلة في اليونان، وفقصا لما نشره موقع «فارايتي».

ويضم فريق عمل الفيلم حتى الآن كاثرين هان، وديف باوتيستا، وجانيل موني، إضافة إلى ليزلي أودوم جونيور وإدوارد نورتون الذين انضموا مؤخرًا إلى فريق التمثيل، ويتولى التأليف والإخراج ريان جونسون.

تفاصيل الحبكة غير معروفة في هذا الوقت بخلاف عودة «كريج» لحل لغز آخر يدور حول مجموعة كبيرة من المشتبه بهم، أداء دور المحقق المحترف «بينوا بلان» في الجزء التالي من السلسلة، التي حصلت شبكة «نتفليكس» على حقوقه.

واشترت شبكة «نتفليكس» مارس الماضي، حقوق فيلمي «Knives Out 2» و«Knives Out 3» مقابل أكثر من 450 مليون دولار، بعد فيلم «Knives Out» الأصلي، وتعتبر الصفقة الأخيرة لشراء أحدث أجزاء الفيلم واحدة من أكبر الصفقات التي تمت على الإطلاق للحصول على حقوق سلسلة أفلام، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الأفلام ستحصل على إصدار سينمائي إضافة إلى البث المباشر على «Netflix».

وجرى إنتاج أول فيلم «Knives Out» بواسطة شركة «Media Rights Capital»، جرى توزيعه من قبل «Lionsgate»، وحقق إيرادات وصلت إلى 311.4 مليون دولار، حيث إن ميزانيته لم تتجاوز 40 مليون دولار، وجرى ترشيح المخرج والمؤلف ريان جونسون لجائزة الأوسكار أفضل سيناريو أصلي عن الفيلم.

وتمنح الأفلام «كريج» سلسلة جديدة للانضمام إليها بعد الانتهاء من تقديم خامس أفلامه كـ«جيمس بوند»، في فيلم «No Time to Die»، الذي يعرض في دور العرض السينمائي أكتوبر المقبل، بعد العديد من التأخيرات بسبب جائحة كورونا.