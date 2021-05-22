جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 للشهادة الإعدادية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الإدارات التعليمية ال 10 بمدن ومراكز المحافظة تم أخطارها بجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية 2021.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل اللجان وأثناء فترة الامتحانات ولن يسمح بأي تقاعس أو تخاذل في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع المدارس أنهت استعداداتها لاستقبال جميع الطلاب امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021، حيث تم تطهير وتعقيم الفصول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين خلال أداء الامتحانات، وتم توفير اللجان اللازمة لاستقبال الطلاب وسيكون عدد الطلاب داخل كل لجنة 20 طالبًا فقط.

وأشار إلى أن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021، يتضمن انطلاق الامتحانات يوم السبت 5 يونيو المقبل بمادة اللغة العربية والخط والإملاء ومخصص له ساعتين ونصف، والأحد مادة الدراسات الاجتماعية ومخصص لها ساعتين، والهندسة يوم الإثنين مخصص لها وقت ساعتين.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء مادة اللغة الأجنبية ومخصص لها ساعتين، بينما مادة الجبر والاحصاء يوم الأربعاء ومخصص لها فترة زمنية ساعتين، على أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 10 يونيو بمادة العلوم ومخصص لها فترة زمنية ساعتين، وفقًا لما نشر بـ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021.

وأوضح المديرية حددت التاسعة صباحا موعدا لبدء امتحانات جميع المواد ، مناشدا الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتواجد أمام اللجان مبكراً وسيتم تنظيم عملية دخول الطلاب للجان الامتحانات وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.