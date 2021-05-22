اعتمد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة قنا لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية في محافظة قنا 2021»، حيث ستبدأ في الأول من يونيو المقبل.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة قنا

وأول يوم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة قنا، يوافق يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، وأول المواد اللغة العربية بكل أقسامها ويبدأ من الساعة 8 حتى الساعة 10.30 صباحا، والأربعاء وهو اليوم التالي للامتحانات، مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والخميس هو اليوم الثالث، ويمتحن الطلاب مادة هندسة لمدة ساعتين، والسبت اليوم الرابع، علوم لمدة ساعتين، واليوم الخامس من الامتحانات سيكون لمادة لغة أجنبية لمدة ساعتين، واليوم الأخير موافق الإثنين، دراسات اجتماعية لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة قنا

امتحانات وسط إجراءات احترازية

ووجه صبري، بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة قنا، ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحانية مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات ضمانا لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما تم التشديد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وحزم حرصا على سلامة الجميع.

وأكد تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم وربطها بغرف عمليات فرعية علي مستوي الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتقديم أوجه الدعم الفني والنفسي لتلافى أي مشاكل قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.