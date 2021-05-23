كالعادة.. بيومى فؤاد حضور متواصل من دراما رمضان لأفلام العيد

نجاح كبير حققه الفنان بيومى فؤاد فى السباق الرمضاني الماضي من خلال عدة أعمال درامية، وبعد انتهاء الموسم الرمضاني دخل الفنان المتألق في موسم عيد الفطر ليواصل وجوده على الشاشات وإمتاع جمهوره.

مسلسل بنت السلطان

شارك بيومى فؤاد فى أكثر من مسلسل درامى من بينهم مسلسل «بنت السلطان» والذي شارك فيه بجانب روجينا وسوسن بدر وباسم سمرة وحسن أبو الرووس وأحمد مجدى وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة واخراج أحمد شفيق .

مسلسل ولاد ناس

كما أنه شارك أيضا فى عمل أخر وهو مسلسل «ولاد ناس» والذي شارك فيه كضيف شرف بجانب رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق وصبرى فواز وإيهاب فهمى وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هانى كمال.

مسلسل النمر

وكان له مشاركة أيضا فى مسلسل «النمر» مع الفنان محمد عادل إمام وهنا الزاهد ومحمد رياض ونرمين الفقي وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

ومع انتهاء السباق الرمضاني لم ينتهى حضور الفنان بيومى فؤاد كما فعل أغلب الفنانين، ولكنه أيضا واصل نجاحه ومشاركته فى موسم أفلام العيد، فكان مشاركا بفيلمين.

فيلم ديدو

شارك بيومي فؤاد فى موسم أفلام عيد الفطر بفيلم «ديدو» مع الفنان كريم فهمى ومحمد ثروت وحمدى المرغنى وشيكو وهشام ماجد وأحمد فهمى وهدى المفتى، وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح.

فيلم أحمد نوتردام

كما يشارك أيضا فى فيلم «أحمد نوتردام» مع الفنان رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوى وحمدى الميرغنى وانتصار ومحمد ثروت وشيماء سيف وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.