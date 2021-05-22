الأحوال المدنية توجه مأموريات لتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريتين لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي «ثلاثة من المواطنين (نظرا لظروفهم الصحية) بمحال إقامتهم وبالمستشفيات بمحافظتي القاهرة وكفرالشيخ» وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمهم لهم.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوي القدرات الخاصة» بمقر ديوان عام القطاع استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.