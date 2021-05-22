«مطلوب وظائف للمتحف الكبير».. تحذير من إعلان يستهدف جمع معلومات شخصية

بالرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشكل قاطع منذ أكثر من شهر وجود أي اعلانات لطلب وظائف للمتحف المصري الكبير بالرماية، عاد الإعلان الوهمي للظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، حيث يطلب من الراغبين في الحصول على وظيفة التقدم عبر روابط ملحقة بالإعلان الوهمي لوظائف لمؤهلات متوسطة وعليا تصل لنحو 50 وظيفة بمرتبات تبلغ 5 آلاف جنيه شهريا.

ونفى مصدر بالمتحف المصري الكبير صحة تلك الإعلانات، مشيرا إلى أن تلك لم تكن المرة الأولى التي يتداول فيها مثل تلك المنشورات، وإن كانت تلك هي الأكثر احترافية، حيث كان دور الإعلانات الأخرى جمع متابعين على مواقع التواصل، فيما يهدف الإعلان الجديد إلى جمع معلومات قد تستخدم بشكل غير قانوني وهو ما حذرنا منه من قبل.

وأكد المتحف المصري الكبير، في بيان صادر عنه، الاحتفاظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إدعاء بعض الصفحات والمواقع والشركات المصرية العاملة في مجال السياحة، وجود وظائف بالمتحف أو الترويج لزيارات وهمية للمتحف في الوقت الحالي أو استقدام مجموعات سياحية تحت مسمى زيارة المتحف المصري الكبير، خاصة أن المتحف ما زال مشروعاً تحت الإنشاء، وجارٍ العمل على الانتهاء منه قريبا.

وأضاف المتحف المصري الكبير: وبناء على قرار مجلس الإدارة، أوقفت جميع الزيارات الاستثنائية للمتحف منذ 5 يناير 2020، وحتى إشعار آخر، استعدادا للافتتاح الرسمي، مؤكدا أنه لا صحة لما تردد عن إمكانية القيام بزيارات خاصة للمتحف إذ تم إرجاء الافتتاح بسبب جائحة كورونا.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد نفت بشكل رسمي وجود أي إعلان عن وظائف جديدة، خاصة أن الأعمال الإنشائية للمتحف قد انتهت بالكامل.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسميا عبر الطرق المقررة قانونا من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: "www.antiquities.gov.eg"

مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.