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حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:28 ص | الأحد 23 مايو 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يواجه أحيانًا صعوبة في التركيز على تلبية مطالب شخص آخر، ما قد يؤدي إلى أوقات عصيبة في العمل أو المدرسة لديهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك اليوم شعورا بالطاقة ويمكنك أن تنجز سريعا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تجد من يمدك بالحماس وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك وتبدو مشرقا ومؤثرا.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.

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