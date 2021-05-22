ننشر أماكن الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة

لا تتوقف جهود قطاع الصحة في مختلف محافظات مصر، لتحقيق الشفاء والوقاية من الأمراض والفيروسات، ولعل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» هو الشغل الشاغل لوزارة الصحة خلال هذه الأيام، حيث تكثف جهودها لمحاصرته والقضاء عليه، من خلال توفير اللقاح اللازم، وفرض الإجراءات الاحترازية اللازمة.

توجهيات رئيس الجمهورية

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، وفي هذا الإطار انطلقت الحملات والمبادرات بمحافظة البحيرة.

مراكز لقاح فيروس كورونا بالبحيرة

من جهته، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الجهود التي تقوم بها المحافظة لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا، حيث تم زيادة عدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا إلى 11 مركزًا وهم؛ «معهد دمنهور الطبي - معهد أورام دمنهور - دنشال التعليمي - مستشفى كفر الدوار المركزي - مستشفى غرب النوبارية - مستشفى إدفينا المركزي - مستشفى كوم حمادة - المركز الطبى بأبو حمص - المركز الطبي بالدلنجات - المركز الطبي إيتاي البارود - المركز الطبي بالرحمانية».

فرق متحركة للتطعيم

وتم تخصيص 5 فرق متحركة، تجوب المحافظة لأماكن التجمعات، ويتم التطعيم عن طريق الفرق المتحركة بالدواوين والمصالح والهيئات بالتنسيق مع مركز معلومات المديرية.

محافظ البحيرة يناشد المواطنين بالتقديم لتلقي اللقاح

وناشد محافظ البحيرة جميع المواطنين، بسرعة التقديم لتلقي اللقاح عبر الطرق المعلنة من وزارة الصحة والسكان، وحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥.

موقع حجز اللقاح

لمزيد من التفاصيل ولحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني من هــنـــا، أو التوجه لأقرب وحدة صحية «للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا»، وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن 15335.