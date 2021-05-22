فض سرادق فرح وتغريم 15 شخصا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الحملات الدورية اليومية للتأكد من أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وقائدي المركبات على الطرق والمواطنين المترددين على المواقف العامة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، حمله مكبره لمتابعة تنفيذ القرارات فتم فض عزاء كبير بقريه النخاس لعدم الالتزام بالإجراءات الأحترازيه، فضلا عن تغريم 15 من المواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وعلى صعيد آخر تم رفع 44 حالة إشغال متمثلة في حواجز حديدية وخشبية ولافتات وكراسي وترابيزات وغيرها.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض سرادق فرح بعزبة عباس التابعة للوحدة المحلية بدبيج ورفع الفراشة، وأعمال الإنارة والكراسي و تم تفرقة الأهالي لمنع التجمعات حرصا على صحة وسلامة الجميع من الاصابه بفيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM، بالتنسيق والمشاركة بين مديريات (الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الإجتماعي)، وذلك تفعيلاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

شدد المحافظ على مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بالفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للنوادي ومراكز الشباب والإدارات الشبابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع بإجراء اعمال التطهير والتعقيم بمراكز شباب ( المناحريت – قرموط صهبرة – اكراش – اكوة ) بمركز ديرب نجم وكذلك اجراء اعمال الرش والتطهير بمراكز شباب ( أبو طاحون – جزيرة الشافعي – زور أبو الليل ) وعدد من المساجد بمركز أولاد صقر وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.