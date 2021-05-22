طالب من دمياط يفوز بمسابقة «إنتل آيسيف» بجهاز لمعالجة تلوث المياه

استطاع طالب مصري، من أبناء محافظة دمياط، أن يحصد المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة «إنتل آيسيف» بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الهندسة البيئية عن اختراعه جهازاً لكشف تلوث المياه.

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مجهود كبير بذله الشاب الدمياطي، الذي لم يتخطى عمره 19 عاماً، محققاً مركز متقدم عالمياً والأول عربياً في المسابقة، التي عقدت بالولايات المتحدة الأمريكية «أون لاين» بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، التي تجتاح مختلف بلدان العالم، وشارك الطالب عبر منصة إلكترونية بمكتبة الإسكندرية، التي بذلت جهوداً مكثفة لاستقبال هذا الحدث الهام والعالمي، الذي رفع اسم مصر عالياً، حيث استطاع الطالب «عمر البحيري» وزميلته «فاطمة علي البنا»، أن يحصدا مركزاً متقدماً في المسابقة، متقدمين على أقرانهما.

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تحدث «البحيري»، الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة «أبو بكر الصديق» الثانوية بمحافظة دمياط، لـ«الوطن» عن مشاركته في المسابقة العالمية، قائلاً: «شاركت بمسابقة آيسيف العالمية، التي عقدت أون لاين من مكتبة الإسكندرية، حيث قامت المكتبة بتوفير كافة الأدوات والمعدات اللازمة، واستطعت أنا وزميلتي أن نحصد المركز الرابع عالمياً في مجالات الهندسة البيئية والكيمياء».

وعن تفاصيل اختراعه، قال «البحيري» إن الجهاز يكشف عن تلوث المياه، ويقوم بمعالجتها، ومراقبة جودتها، وذلك بإشراف الدكتورة دعاء عادل الإمام، بكلية العلوم جامعة دمياط، متابعاً أنه نفذ الجهاز كمنتج نهائي، وتم تجريبه عدة مرات لكشف نجاحه أم لا، حيث يتم تركيب الجهاز بشكل معين في مدخل المنزل، ويتم مراقبة المياه واختبارها باستخدام بعض الأدوات، ليعطي إنذاراً حال كانت المياه ملوثة، حيث يرتبط الجهاز بسيستم متكامل يقوم بمعالجة المياه حال كانت ملوثة، ليتم استخدامها بشكل طبيعي دون تخوف.

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وأردف الطالب الدمياطي قائلاً إنه من الممكن أن تستخدم الجهات الحكومية الجهاز، نظراً لتكلفته البسيطة، كما يُتاح استخدامه في أماكن بها مياه جوفية، علاوة على سهولة استخدامه في الأماكن التي تتواجد بها مواتير مياه قديمة، وفي مجال الزراعة، خاصةً وأن عدداً من المحاصيل تتلف بسبب سوء استخدام المياه، لذا حال تركيب هذا الجهاز في مجال الزراعة، يعطي مؤشرأً عما إذا كانت المياه المستخدمة صالحة للزراعة أم لا.

ويحلم «البحيري» بالالتحاق بكلية الهندسة، قسم «ميكاترونيكس»، مشيراً إلى دعم أسرته وأساتذته اللا محدود له.

وتقدم عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالتهنئة للطالب عمر وليد البحيري، الطالب بمدرسة «أبو بكر الصديق» الثانوية بدمياط الجديدة، لحصوله على المركز الرابع على مستوى العالم، والأول على الوطن العربي في التصفيات النهائية لمسابقة «إنتل آيسيف» بالولايات المتحدة، والتي أقيمت عبر شبكة الإنترنت، وتُعد أرقى مسابقة طلابية عالمية للبحث العلمي، حيث شارك في المسابقة بمشروع بحثي «جهاز لكشف تلوث المياه ومعالجتها».

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