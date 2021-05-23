تداول رسالة مزيفة من «واتساب»: صورك في خطر

ظهر في الساعات الماضية تداول رسائل عديدة «مزيفة»، يتم مشاركتها على «واتساب»، والتي تحتوي ادعاءات كاذبة حول سياسة الخصوصية الجديدة للتطبيق.

وتقول الرسالة إن هناك قاعدة بيانات جديدة تسمح لواتساب وفيسبوك وانستجرام باستخدام صورك ورسائلك وملفاتك ومعلومات أخرى لتحقيق مكاسب شخصية، تطلب منك الرسالة إعادة توجيهها في 10 مجموعات، وبعد ذلك إذا تلقيت علامة خضراء، فهذا يعني أن هاتفك محمي ضد القاعدة الجديدة.

وأشار موقع «الهند اكسبريس» إلى أن هذه الرسالة «مزيفة»، وتنصح «واتساب» بعدم إرسالها إلى أي شخص آخر، في حين أعلن التطبيق مؤخراً أنه لا يشارك أي بيانات مستخدم مع «فيسبوك»، موضحا أن تطبيق المراسلة مشفر من طرف إلى طرف آخر، لذلك لا يمكن للشركة الوصول لمحادثات صورك أو ملفاتك الشخصية أو أي معلومات خاصة أخرى، وأنه لا يمكن للخدمة تتبع مكالماتك.

وأكدت الشركة أن التشفير من طرف إلى آخر يعني بشكل أساسي أن رسالتك مؤمنة بقفل، وأن المتلقي والمرسل فقط لهما المفتاح الخاص اللازم لإلغاء قفلها وقراءتها.

هذا وقد تصدرت «واتساب» عناوين الأخبار التكنولوجية مؤخراً، حيث قامت الشركة المملوكة لـ «فيسبوك» بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها، والتي نصت على أن الخدمة قد تستخدم بعض معلوماتك لأغراض التسويق، حيث أثار هذا مخاوف بين الأشخاص والمهتمين بالخصوصية، حيث قال معظمهم إنهم سيتحولون إلى تطبيق مراسلة مختلف.

وأوضحت الشركة لاحقا أن التحديث لن يغير التشفير من طرف إلى طرف للمحادثة الشخصية، وأن محادثة العمل المستضافة مع التطبيق فقط يمكن قراءتها واستخدامها للإعلان، حيث قالت «واتساب»: «تختلف المراسلة مع الشركات عن المراسلة مع عائلتك أو أصدقائك، وتحتاج بعض الشركات الكبيرة إلى استخدام خدمات الاستضافة لإدارة اتصالاتهم».

وذكرت «واتساب» أيضا أنها ستسمي بوضوح المحادثات مع الشركات التي تختار استخدام خدمات الاستضافة مع «فيسبوك»، ومنحت الشركة أيضا بضعة أشهر من الوقت للمستخدمين لفهم الشروط الجديدة.

ويقول التطبيق إنه يمكن التوقف عن استخدام تطبيق المراسلة إذا كنت لا ترغب في قبول سياسة الخصوصية لعام 2021، وإذا واصلت استخدامه دون قبول التحديث الجديد، فسيجد التطبيق بطئا في جميع الميزات وسيتعين عليك في النهاية قبول السياسة أو الانتقال إلى تطبيق آخر.