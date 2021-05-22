مصرع طالبة بعد تخزين القمح في الدقهلية: أكلت دون غسل يديها

لقيت طالبة مصرعها بقرية البقلية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، متأثرة بإصابتها بتسمم بعد أن تناولت الطعام عقب قيامها بتخزين محصول القمح وضعها قرص حفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بالمحصول دون غسل يدها، وتوفيت عقب وصولها مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وتم وضعها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول «حسناء .ع ع.س»، 16 سنة، طالبة، ومقيمة قرية البقلية دائرة المركز مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها في استقبال المستشفى.

والد الطالبة: أكلت دون غسل يديها من حبة الغلة

انتقل ضباط مركز المنصورة بإشراف المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، للفحص، وسؤال والدها 60 سنة، موظف، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء قيام کريمته بتخزين محصول القمح ووضع قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال وتناولها الطعام دون غسل يدها، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5289 لسنة 2021 إداري مركز المنصورة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

يذكر أن قرية البقلية شهدت الأسبوع الماضي مصرع أسرة بالكامل مكونة من 5 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا جميعا اليوم اثر انقلاب سيارتهم في ترعة البلامون على طريق «المنصورة – دمياط».

وتم نقل جثامينهم إلى مستشفى طوارئ كفر سعد، لحين تصريح النيابة العامة بدفنهم، وهم كل من: «الشيخ محمد إبراهيم مصطفى الزيني، 38 سنة، وزوجته شيماء رزق زكي، 35 سنة، وأطفالهما، أسماء، 12 سنة، وعائشة 10 سنوات، ووليد 8 سنوات».