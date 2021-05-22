عاجل.. وزير خارجية الاحتلال لـ«شكري»: يجب ضمان أمن إسرائيل في أي اتفاق

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إنه أكد لوزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة ضمان أمن إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي «اتفقت مع وزير خارجية مصر على لقاء قريب لمناقشة التطورات في المنطقة».

وجرى وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في غزة، صباح أمس الجمعة، بجهود مصرية.