المصرف المتحد يفتتح خامس فرع رقمي بالمنطقة الصناعية بـ«جمصة»

افتتح أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، الفرع الـ67 للبنك، بالمنطقة الصناعية بجمصة التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث يعد هذا الفرع هو خامس فرع رقمى ضمن سلسلة فروع المصرف المتحد الرقمية.

حضر مراسم افتتاح فرع جمصة الجديد، رئيس جمعية مستثمرى مدينة جمصة ونائب رئيس الجمعية، رئيس هيئة الاستثمار بجمصة ورئيس جهاز المدينة، بالإضافة إلى فرج عبدالحميد نائب رئيس المصرف المتحد، ورحاب عزمى مدير عام أول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، وأحمد صلاح الدين مدير عام الفروع، ولفيف من فريق عمل البنك وقيادات محافظة الدقهلية.

وقال «القاضى» إن الاقتصاد المصرى غنى بالفرص للانطلاق والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن استراتيجية الدولة والإجراءات الاقتصادية والتحفيزية التى اتخذتها على مدار برامج الإصلاح الاقتصادى والتنموى من إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية وشبكة طرق قومية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تدعيم قواعد الصناعة المحلية وتحسين جودة المنتج وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، تسهم فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وبالتالى تعظيم حجم الصادرات المصرية.

وأكد «القاضى» أن فرع جمصة الجديد يقدم حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التى تحفز العملاء على التعامل بقوة مع الجهاز المصرفى، مما يضاعف من فرص التمتع بالخدمات المصرفية المتخصصة للأفراد أو الشركات.

وأشار إلى أن البنك يقدم حلولاً تمويلية متخصصة لزيادة حجم الاستثمارات، خاصة بقطاع المشروعات بأنواعها وأحجامها المختلفة من مشروعات صناعية كبرى والمتوسطة والصغيرة سواء بحلول وفقاً لأحكام الشريعة أو حلول مصرفية تقليدية، بالإضافة إلى تقديم باقة متكاملة من الخدمات البنكية المتميزة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى ويسهم فى زيادة الإنتاج المحلى.

وأضاف أن البنك يقدم منظومة «بنكك على الخط» التى تعمل على مدار الساعة بأعلى كفاءة وتقنية عالمية وتقدم منتجات مثل: الإنترنت البنكى للأفراد والشركات، والموبايل البنكى، والمحفظة الرقمية، إلى جانب خدمات ماكينات الصراف الآلى التفاعلية التى تقدم حلولاً متعددة ومتطورة منها إمكانية الاستعلام عن الجدارة الائتمانية اللحظية، استبدال العملات بسعر السوق المعلن، وخدمات سداد الالتزامات الحكومية اللحظية للمستثمرين من ضرائب وجمارك.

وعن حرص الدولة المصرية على إحداث تكامل اقتصادى بين محافظات الجمهورية، أوضح «القاضى» أن لكل محافظة مصرية ميزة تنافسية تختص بها عن باقى المحافظات، الأمر الذى شجع الدولة على تدعيم المميزات التنافسية لمحافظات مصر وخلق مقومات أخرى لإحداث نوع من أنواع التكامل الاقتصادى تفى بأغراض التنمية الشاملة.