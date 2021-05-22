«الهلال الأحمر»: وفد يزور غزة قريبا لتقييم الاحتياجات على أرض الواقع

قال الدكتور رامي الناظر، مدير الهلال الأحمر المصري، إنه تم استقبال أكثر من 20 حالة إصابة من مواطني فلسطين، حيث يعمل الهلال الأحمر الفلسطيني مع نظيره المصري لنقل الحالات من معبر رفح، لافتا إلى أن وفدا من الهلال الأحمر المصري سيصل غزة قريبا، لتقييم الاحتياجات على أرض الواقع ومناظرة الحالات ووضع خطة عمل من داخل فلسطين.

المصابون في حاجة لتخصصات الجراحة العامة وجراحة التجميل والعظام والقلب

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أنه وبسبب تداعيات الأحداث بعد التواصل مع الجانب الفلسطيني، فتبين احتياجهم لتخصصات الجراحة العامة وجراحة التجميل والعظام والقلب والصدر والرعاية، وهي التخصصات المطلوبة دائما خاصة بعد القصف.

وأوضح أن جزء من عمل الجمعية، التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الاتحاد والصليب الأحمر، أن تعمل الجمعية على خط النار وفي وقت الحروب، ولها حصانة دولية وقانون دولي يحكمها، حيث إن التعدي عليها يعتبر تعدي على القانون الدولي، «كجزء من عملنا إحنا نقدر ندخل أثناء الحروب والكوارث».

وأكد أن وزارة الصحة المصرية، هي المسؤولة عن استقبال حالات المصابين وإيداعهم المستشفيات بحسب درجات الخطورة، وهو حق أصيل للوزارة، بينما تهتم جمعية الهلال الأحمر بإنجاز عمليات الدعم النفسي وتوزيع حقائب النظافة الشخصية بسبب كورونا وإعادة الروابط الأسرية، «الاحتياج الطبي موجود وبجانبه احتياجات أخرى وبنعمل عليها».