أمين «أعلى الجامعات الخاصة»: انتهاء امتحانات نهاية العام في 15 يوليو

كشف الدكتور محمد حلمي، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، مصير الدروس العملية للطلاب، مشددًا على أن حضورها وجودي، وأن الدروس النظرية فقط هي التي سيتم تقديمها عن بعد.

وأوضح حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أنه سيتم توزيع الطلاب على مجموعات أكثر، بحيث يكون العدد أقل في كل مجموعة على أن يتم مد ساعات اليوم الدراسي ليستوعب هذا الكم من الدروس العملية.

وأوضح حلمي، أن أكثر من 90% من الجامعات أنهت امتحان «الميد تيرم» لافتًا إلى أن الجامعات التي لم تنهي امتحان «الميد تيرم» ستقدم للطلاب ورقة منفصلة مع الامتحان النهائي بدرجة منفصلة عن امتحان نصف العام.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تنتهي امتحانات نهاية العام بجميع الجامعات الخاصة والأهلية قبل 15 يوليو المقبل لافتًا إلى أنه يتم حاليًا العمل في جامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين وأنه سيتم الانتهاء من 13 جامعة أهلية أخرى ليصل المجموع في النهاية لـ15 جامعة أهلية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن أغلب الجامعات الأهلية ستكون خارجة من رحم الجامعات الحكومية عدا جامعة الملك سلمان والجلالة والباقي سيكون تابعا للجامعات الحكومية وخارج منها، مثل جامعات بني سويف الأهلية وحلوان الأهلية والمنصورة الأهلية.