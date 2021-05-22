حركة فتح: نثمن الدور المصري والعربي على ما قدموه من دعم لفلسطين

قدم حسين حمايل، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، الشكر لمصر وكافة الدول العربية على ما قدمته من دعم لفلسطين بعد العدوان الذي تعرض له الشعب الفلسطيني بداية من اعتداء المستوطنين في الضفة الغربية، وصولا للاعتداءات التي قادها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في المسجد الأقصي وباب العمود وتهجير المواطنين من حي الشيخ جراح، وما تلاه من حرب عسكرية كاملة إسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف «حمايل»، خلال مداخلة له عبر الفيديو من رام الله الفلسطينية ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه منذ اللحظة الأولى من بدايات الحرب، كان الأمل الفلسطيني دائما ما يتجه إلى الدول العربية، حيث كان لمصر الدور المحوري في هذا الأمر، كما أن نجاح مصر في حشد الدعم العربي كان له تأثير واضح على المستوى الدولي، وهو ما لجم العدوان الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يهتم دائما بأي ردود فعل صادرة عبر بيانات الشجب أو الإدانة، التي قد تصدرها بعض الدول، ولكنهم دائما ما يهتمون بالتحرك الحقيقي على الأرض الذي قد يهدد بقاءها، وكان لمصر دور كبير في ذلك، «الوفد المصري الذي زار غزة والقيادة الفلسطينية في رام الله كان تأكيدا من الأشقاء المصريين بأن مصر وفلسطين شعب ودم واحد».

وأكد أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية دائما لا تشكر أحدًا على واجبه، حيث إن ما يربط مصر وفلسطين وحدة دم وعروبة، كما أن هناك ارتياح شديد من الشعب الفلسطيني لما قامت به مصر مؤخرا، «المطلوب هو حل المشكلة من جذورها والأخوة أبلغونا أنهم سيعملوا على هذا المسار والدعوة لمؤتمر دولي للخلاص من هذا الاحتلال».

وتابع: «وحدة الميدان خلال العدوان الذي حدث على الشعب الفلسطيني أسس لوحدة فلسطينية لا يستطيع فيها أن يعلو كل فلسطيني على أمر الوحدة، وموقفنا من الوحدة الوطنية الفلسطينية ثابت ولن نعود للخلف فيه».