«خلافات مع أخيهم».. 3 أشقاء يقتلون بائع خضراوات في المطرية

بائع خضراوات يفترش السوق لكسب قوت يومه، وكعادة الأسواق في المناطق الشعبية، يحدث بها خلافات كثيرة، بسبب الأرضية أو تخفيض شخص للأسعار لتكون أقل من الثاني، ومن هنا تحدث المشكلات بين البائعين، والتي انتهت إحداهما بجريمة قتل بائع لآخر بسبب خلافات بينهما في السوق.

أوراق القضية

كشفت أوراق القضية التي تحمل رقم «21986 لسنة 2019» جنايات المطرية، قيام المتهمين «عادل. م. م، وشهرته عادل أبو هشيمة، 35 عاما، صاحب مطعم»، و«علاء. م. م، وشهرته علاء أبو هشيمة، 24 عاما، بائع خضراوات»، و«سيد. م. م، وشهرته سيد أبو هشيمة، 46 عاما، عاطل»، بقتل المجني عليه «سمير. م. إ»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا وأسلحة بيضاء، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم الثاني فتوجهوا للمكان الذين تأكدوا من تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى سددوا له طعنة استقرت بصدره، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، في وجود المتهم الثاني والثالث في مكان الجريمة للشد من أذره.

مشاجرة

تبين من التحريات أنه على إثر مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الثاني، حضر إليه المتهمون بمكان الواقعة وبحوزتهم سلاح ناري «بندقية خرطوش، وأسلحة بيضاء سكاكين»، للثأر منه قاصدين إزهاق روحه، فسدد المتهم الأول طعنة للمجني عليه استقرت بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تم تحرير المحضر اللازم ضد المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق معهم، وبدورها أحالتهم لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، والتي أصدرت قرارها بتأجيل محاكمتهم لجلسة 21 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل عبدالهادي وعضوية المستشارين ياسر أبو العينين بركات ومحمد صالح أبو حسن وأمانة سر يوسف زهدي وبهاء طنطاوي.