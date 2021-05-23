صعيدي يروي عطش ركاب قطار بمجرد وقوفه: «مين هيشرب» (فيديو)

توقف القطار الروسي القادم من القاهرة أمام قرية الكوم الأحمر في فرشوط، شمال محافظة قنا، وفجأة خرج مواطن من القرية يحمل أكوابا ممتلئة بالماء، مهرولا نحو ركاب القطار بصوت عال «أمبوه..أمبوه ميه أنتوا ضيوفنا».

العم سيد خلف، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، أخذ الركاب منه أكواب الماء وروا عطشهم، وعاد وقام بتعبئتها مرة أخرى مرارا وتكرارا من منزله القريب حتى تحرك القطار.

ولاقى تصرف العم «سيد» ترحابا من ركاب القطار الروسي، حيث حرص العديد من الركاب بتوجيه الشكر له والدعاء له «ربنا يبارك له في صحته وعمره».

ويقول العم «سيد»، أن منزله قريب من شريط السكة الحديد، وأنها ليست المرة الأولى التي يسقى فيها ركاب قطار، موضحا أن ركاب القطار الروسي عادة ما يكونوا قطعوا مسافة طويلة من القاهرة حتى قنا، وقد يكونوا قد نفذ منهم المياه، مشيرا إلى أن «كل الأكواب شربوها».

وأضاف أنه «لو ركاب القطار طلبوا الماء، كنت لبيت طلبهم حتى أروي ظمأهم جميعا»، مشيرا «لولا تحرك القطار كنت مررت على عربات القطار جميعا ولوا طلبوا أكل كنت عزمتهم جميعا».

وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا مقطع فيديو يوضح قيام مواطن مقيم بقرية الكوم الأحمر في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، بتوزيع المياه على ركاب القطار الروسي بعد توقفه، والذى تصادف مروره وقت الظهيرة أمس السبت.

وأظهر الفيديو قيام المسن توزيع مياه الشرب على ركاب قطار بعد توقفه على شريط السكة الحديد بقرية الكوم الأحمر في مركز فرشوط، في لفتة إنسانية تظهر كرم أهالي الصعيد.