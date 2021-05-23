«فاكسيرا»: إنتاج لقاح «سينوفاك» في مصر وطرحه بشكل نهائي خلال 3 أشهر

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إن عملية تصنيع لقاح كورونا محليا، خطوة هامة للغاية، رغم أنها عملية تقنية معقدة، لافتة إلى أن إنتاج لقاح «سينوفاك» في مصر وطرحه بشكل نهائي سيتم خلال 3 أشهر.

وأضافت «والي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه تم استقبال 1400 لتر من المواد الخام تكفي لتصنيع حوالي 2.2 مليون جرعة، وتبدأ عملية التصنيع في استقبال المركزات أو المواد الخام وإجراء التجارب والتحاليل للتأكد من مدى فعاليتها، وتخضع أيضا لعملية التصنيع ثم يتم تحليلها مرة أخرى وتخضع للإجراءات الرقابية ثم تقييم النتائج والخطوات تنتهي بالتسجيل في هيئة الدواء المصري.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، أن الخطة الزمنية في التصنيع واضحة، وهناك توقعات بالتصنيع في منتصف الشهر المقبل للانتهاء من عمليات التصنيع، والمخطط الزمني لطرح لقاح «سينوفاك» المصنع محليا سيكون بعد 3 أشهر .

وأشارت إلى أن مصر تسعى لتنويع مصادر اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، حيث توفر الفترة الماضي لقاح سينوفارم الصيني واسترازينيكا، إضافة للاتجاه لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني، كما تعاقدت الحكومة على شراء لقاحات سبوتنيك وجونسون آند جونسون، وذلك لسد الاحتياح وتوفير أكبر قدر من الجرعات للمواطنين.