التحقيق مع محللة سابقة في «إف بي آي» لاحتفاظها بوثائق سرية حول بن لادن

وجهت لائحة اتهام إلى محللة سابقة في مكتب التحقيق الفدرالي الأمريكي «إف بي آي» تدعى كندرا كينجسبري«48 عاماً»، لاحتفاظها بوثائق سرية بشكل غير قانوني تتعلق بتنظيم القاعدة وزعيمه السابق، أسامة بن لادن، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على مقتله.

ووجهت تهمتان، إلى «كينجسبري»، تتعلقان بجمع معلومات دفاعية أو نقلها أو فقدها، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الوثائق تتضمن مراسلات داخلية حول مساعد مشتبه به لـ«بن لادن» في أفريقيا

وتضمنت مجموعة الوثائق مراسلات داخلية حول مساعد مشتبه به لـ بن لادن في أفريقيا بحسب لائحة الاتهام.

وتعود الملفات إلى عامي 2005 و2006، عندما كان بن لادن، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، على قيد الحياة وهارب من القوات الأمريكية، فيما لم يشر المدعون إلى الدافع وراء جرائم كينجسبري المزعومة، وقالوا إنهم ركزوا عليها كجزء من عملهم لاستئصال التهديدات الداخلية داخل المكتب.

من جانبه، قال مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في «إف بي آي»، آلان كوهلر جونيور، في بيان إن اتساع وعمق معلومات الأمن القومي السرية التي احتفظت بها المتهمة لأكثر من عقد من الزمان أمر مذهل ببساطة.

ومن المقرر تقديم كينجسبري للمحاكمة في 1 يونيو المقبل، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان لديها محام.

والمحللة والمسؤولة السابقة من دودج سيتي بولاية كانساس، متهمة بأخذ مجموعة من المواد بين عامي 2004 و2017، وتم تصنيف العديد منها بالسرية، لأنها ناقشت مصادر وأساليب الاستخبارات والتهديدات السيبرانية وغيرها من الأمور شديدة الحساسية.

جدير بالذكر، أن غارة أمريكية استهدفت مجمعاً سكنياً في مدينة آبوت آباد الباكستانية، في 2 مايو 2011، قتل خلالها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان يعيش بحرية على بعد 50 كيلومتراً فقط من العاصمة الباكستانية «إسلام أباد».