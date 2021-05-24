بعد تعطل 23 عاما.. معلومات عن مشروع صرف صحي ديروط: تشغيله خلال أسابيع

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال نهو الملاحظات بمشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط تمهيدا للتشغيل التجريبى خلال الأسابيع المقبلة بعد تلافي الملاحظات، «الوطن» توضح كل ما يتعلق بالمشروع في 9 نقاط..

1- المشروع تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية 630 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم ويخدم مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية.

2- يتكون االمشروع من 4 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد وخط سيب نهائي على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط.

3- محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، عقد اجتماعا عاجلا بديوان عام المحافظة بحضور مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية والشركات المنفذة وأعضاء مجلس النواب لوضع خطة زمنية للتشغيل التجريبي للمشروع وتسليمه لشركة المياه والصرف الصحي بأسيوط.

4- تم الاتفاق على وضع خطة عاجلة وبحث الإجراءات التي تم اتخاذها لتذليل العقبات ونهو الملاحظات لتشغيل المشروع بعد تلافي جميع الملاحظات تجريبياً خلال الأسابيع المقبلة والتشغيل النهائي بعد الانتهاء من مراحل التجريب وذلك بعد تعطل التشغيل منذ ما يقرب من 23 عاماً بسبب بعض الملاحظات.

5- المحافظ وجَّه خلال الاجتماع، بأهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كل العقبات وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

6- أكد سعدعلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

7- المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، أكد أنه تم تنفيذ مشروع صرف صحي مدينة ديروط عن طريق شركة النصر العامة للمقاولات (شركة حسن محمد علام) تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

8- أشار رئيس الشركة إلى أنه جارٍ الاستلام الابتدائي لجزء من مشروع صرف صحي مدينة ديروط (محطة رفع رئيسية (1) + محطة رفع مساعدة + 17 كم من إجمالي 35 كم شبكات إنحدار غرب مدينة ديروط).

9- عبد الغفار ذكر أنه تم إنشاء مطابق بدل للمطابق مرتفعة المنسوب والمياه متوقفة بها عدد (2) مطبق وتم تركيب مواسير فرعات بدل للمواسير التي بها كسر باطوال (30.5م قطر 8) و21.80م قطر 12) وتم إنشاء غرف تفتيش منزلية مقاس 60*60 عدد (12 غرفة) وتم تشطيب غرف منزلية وإعادة تاهيلها (200 غرفة) وتم تطهير وتشطيب مطابق من الداخل (عدد 30 مطبق) وجارٍ تغيير الأغطية لعدد (16) مطبق وتم تركيب درج سلالم لعدد (35) مطبق وتم تم رفع منسوب رقبة المطبق (لعدد 15 مطبق) وتم رفع منسوب رقبة المطبق مع تكسير الجزء المائل (لعدد 10 مطابق)، لافتا إلى أنه بالنسبة لمحطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والمساعدة بديروط فإنه تم عمل رسومات وتصميمات لسلالم المحطات وتوريد مهمات التركيب وجارٍ البدء فى أعمال التكسير حول وصلات الحائط تمهيدا لتنفيذ أعمال العزل ومنع التسريب تم الاتفاق على توريد الطلمبات الغاطسة والمحابس والطلمبات الطاردة المركزية وجارى عمل رسومات المشايات ورسومات لقواعد المواتير والاتفاق على التوريدات الكهربية.