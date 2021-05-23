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عاجل.. انتهاء العام الدراسي في غزة بسبب أضرار العدوان الإسرائيلي

كتب:

محمد حسن عامر
01:20 م | الأحد 23 مايو 2021
العدوان الإسرائيلي على غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أصدَرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم، بيانًا أكّدت فيه انتهاء الموسم الدراسي من الصف الأول وحتى الحادي عشر، وذلك بسب تأثير العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أنَّ قرارها يعود إلى صعوبة الاستمرار في التعليم الوجاهي وعن بعد بفعل الحرب وتضرر المدارس وعدم وجود بيئة آمنة في الوقت الحال.

ولفتت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، إلى أنَّ الاستمرار في إجراء وترتيب الأوضاع للامتحانات الثانوية العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها طلبة غزة خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضحت وزارة التعليم العالي في غزة، أنَّ المدارس ستستخرج الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي وتوزيعها على الطلبة واستلام الكتب المدرسية منهم وذلك يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021.

وأضافت أنَّها ستعلن لاحقا عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022، مبنية أنَّها ستتخذ مع بدء العام الدراسي القادم الإجراءات اللازمة لتعويض الطلبة عما فاتهم من مهارات ومعارف أساسية.

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